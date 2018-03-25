В воскресенье, 25 марта в Киеве состоялись мероприятия по чествованию памяти Героя Украины, председателя Народного руха Украины (1992-1999 гг.) Вячеслава Черновола.

Об этом сообщает Укринформ.

Сторонники политика провели вече с шествием к Администрации президента. В числе прочего они потребовали отставки генпрокурора Украины из-за ненадлежащего расследования гибели Черновола.

Начались мероприятия с возложения цветов к памятному кресту Чорновилу на пятом километре трассы Борисполь – Золотоноша - на месте его гибели. Там была отслужена панихида и состоялись выступления людей, рассказавших о состоянии расследования дела об убийстве политика.

Позднее несколько сотен человек приняли участие в вече возле памятника Чорновилу. Состоялось возложение цветов и выступления руководства Народного руха, соратников, друзей и близких погибшего политика.

После этого состоялось шествие через Майдан и Аллею Героев Небесной сотни к Администрации Президента. На Банковой представители Народного руха объявили свои требования, среди которых - надлежащее расследование смерти Черновола, который погиб в марте 1999 года в ДТП.

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