Один украинский военный погиб после обстрела в зоне АТО за минувшие сутки
С начала воскресенья, 25 марта по 18:00 в АТО были совершены 19 обстрелов позиций украинских военных. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на Донецком направлении", - указано в опубликованном сообщении.
В частности из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов сепаратисты обстреляли позиции ВСУ в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь вблизи Песков. Также 82-мм минометы НВФ применили по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по укреплениям ВСУ в районе Верхнеторецкого.
Кроме того из стрелкового оружия боевики обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки.
На луганском направлении сохранялась тишина.
"К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб", – отметили в штабе АТО.
Фото: facebook.com/ato.news
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