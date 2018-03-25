С начала воскресенья, 25 марта по 18:00 в АТО были совершены 19 обстрелов позиций украинских военных. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций на Донецком направлении", - указано в опубликованном сообщении.

В частности из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов сепаратисты обстреляли позиции ВСУ в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь вблизи Песков. Также 82-мм минометы НВФ применили по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитникам Авдеевки, Богдановки и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы по укреплениям ВСУ в районе Верхнеторецкого.

Кроме того из стрелкового оружия боевики обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки.

На луганском направлении сохранялась тишина.

"К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб", – отметили в штабе АТО.

Фото: facebook.com/ato.news

Как сообщала "Страна", более половины украинцев поддерживают размещение миротворцев ООН на линии фронта. Согласно опросу, данное предложение считают неприемлемым 24,1%, затруднились ответить 16,0%.

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