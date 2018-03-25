Около 08:00 воскресенья, 25 марта при переходе реки Арбузинка у хутора Заря Вознесенского района Николаевской области двое мужчин провалились под хрупкий весенний лед.

Соответствующее сообщение поступило в Службу спасения 101.

На место немедленно выехало отделение 12й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что один из пострадавших, мужчина 1978 г.р., смог самостоятельно выбраться из ледяной воды и пытался помочь своему отцу - втором пострадавшем мужчине 1948 г.р.

Местные жители, которые услышали призывы о помощи, бросились на спасение и вместе все же вытащили его из воды. Обоих мужчин местные забрали к себе, где они ждали приезда врачей.

По прибытию медика и спасателей установлено, что состояние здоровья молодого человека удовлетворительное, а вот отец, который дольше находился в ледяной воде, сильно переохладился.

Сотрудники Службы спасения вместе с фельдшером из пгт. Александровка длительное время проводили неотложные мероприятия (массаж сердца). Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось и, по предварительным данным, он умер от переохлаждения.

Спасатели обращаются ко всем гражданам! В связи с нестабильными погодными условиями ледовый покров на водоемах является действительно опасным.

Лед постепенно тает и становится тоньше. Переход, рыбалка или прогулки по тонкому льду могут обернуться фатально как в этом случае. Поэтому уважаемые жители и гости не подвергайте себя опасности! Избегайте прогулок по льду на водоемах! Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101!

Фото: mk.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Черниговом два рыбака провалились под лед на Десне, один утонул. После провала мужчин понесло вниз по течению. Они начали звать на помощь.

Напомним, что в Киеве за эту зиму провалились под лед и погибли четыре человека.