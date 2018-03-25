В небе над Украиной сражаются антициклон Йост, который принес долгожданную весну, и циклон Карола, чьи фронты движутся с юго-запада, понемногу вытесняют теплые воздушные массы и несут дожди в несколько областей на юге страны.

"Начну прогноз погоды из чувства зависти к тем, кто, молодец, вышел сегодня на улицы и имеет возможность касаться носом этих великолепных + 5 + 9 градусов, жмуриться от солнца и вдыхать прекрасный вегето-сосудистый мартовский воздух", пишет Диденко.

"Я занялась ревизией гардероба и об этом когда-то снимут фильм ужасов или фэнтези.

Я каждый год не понимаю, как это все, что сейчас заняло спальню до потолка, разошлось практически всей квартирой до входной двери, может помещаться на полках и вешалках гардеробной одной комнаты?", сетует синоптик.

"Понедельник будет в большинстве областей Украины благодаря антициклона по имени Йост солнечным, с сухим воздухом. Солнце позволит прогреть воздух уже к оптимистическим 4-9 градусам тепла. А где больше припечет, то и выше. Ближайшей ночью еще может подморозить, поэтому утром на работу идите осторожнее, еще скользко", прогнозирует Наталья.

"Об осторожности. Лед на реках и прудах становится тоньше и тоньше, поэтому рыбакам лучше уж держаться на берегу. Понедельник получит и немного осадков. Это уже будет дождь. Циклон с юга Европы по имени Карола подвинет ближе к нам атмосферные фронты. И фронты принесут дожди завтра в Одесскую, Николаевскую, Винницкую и дотянут до Кропивницкого", предупреждает метеоролог.

"В Киеве завтра будет без осадков, ночью немного подмерзнет, ​​а днем ​​ожидается + 7 + 8 градусов! Еще не сильно раздевайтесь, так тепло только начало набирать обороты, но темные очки уже можно носить в сумке. И возьмите нож и вилку, начинаем есть замечательный витамин Д)", шутит Наталья.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ближайшие сутки пройдут без осадков, но пока еще прохладно для весны.