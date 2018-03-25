Родственники не могут связаться с 35 людьми, которые могли находиться в горящем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Сотрудники полиции и спасатели устанавливают их местонахождение.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте ЧП.

"Среди тех, кого ищут родственники, 19 детей и 16 взрослых", - сказал собеседник агентства.

Как сообщала "Страна", в Кемерово полыхает торговый центр. Родители не могут найти целый класс школьников. Многие посетители центра в отчаянии выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.

Отметим, что в одной из камер Николаевского СИЗО ночью произошел пожар. Предварительно, причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Было сильное задымление.

Также мы писали о том, что в Николаеве горело троллейбусное депо.