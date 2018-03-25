Появилось видео грандиозного пожара в торговом центре Зимняя Вишня в Кемерово
В воскресенье, 25 марта в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Погибли как минимум четыре ребенка, которые находились в детской комнате.
Многие посетители центра в отчаянии выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.
По официальным данным Следственного комитета России, при пожаре в ТЦ в Кемерово погибли пять человек. Три женщины, один ребенок и один мужчина. Пострадали больше 30 человек.
Известно, что родственники не могут найти 19 детей и 16 взрослых, которые были в горящем кемеровском ТРЦ.
Площадь пожара в торговом центре "Зимняя вишня" составила 1 500 квадратных метров. Над городом поднимаются гигантские клубы черного дыма.
Один из жителей города снял видео пожара и выложил его в сеть.
Видео: youtube.com/Анатолий Кочнев
Как сообщала "Страна", в Одессе произошел пожар на подземном паркинге. Через 9 минут на место вызова прибыли спасатели.
Отметим, что во время пожар в Киеве спасатели не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин.