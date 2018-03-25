В воскресенье, 25 марта в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня". Погибли как минимум четыре ребенка, которые находились в детской комнате.

Многие посетители центра в отчаянии выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.

По официальным данным Следственного комитета России, при пожаре в ТЦ в Кемерово погибли пять человек. Три женщины, один ребенок и один мужчина. Пострадали больше 30 человек.

Известно, что родственники не могут найти 19 детей и 16 взрослых, которые были в горящем кемеровском ТРЦ.

Площадь пожара в торговом центре "Зимняя вишня" составила 1 500 квадратных метров. Над городом поднимаются гигантские клубы черного дыма.

Один из жителей города снял видео пожара и выложил его в сеть.

Видео: youtube.com/Анатолий Кочнев

Как сообщала "Страна", в Одессе произошел пожар на подземном паркинге. Через 9 минут на место вызова прибыли спасатели.

Отметим, что во время пожар в Киеве спасатели не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин.