В YouTube появился новый вирус. Вредоносное программное, распространяемое по ссылкам в комментариях и чате, ворует личные данные пользователей, файлы с компьютера и получает доступ к логинам и паролям, сохраненным в браузере.

Об этом сообщают эксперты компании Dr.Web в своем блоге.

Действуют два типа вирусов Trojan.PWS.Stealer.23012 и Trojan.PWS.Stealer.23198.

Они делают скриншоты экрана, копируют все текстовые документы и изображения, считывают все логины и пароли, архивируют полученную информацию и отправляют злоумышленникам.

Указанные вирусы распространяются через ссылки в комментариях к видео. Они зашифрованы под полезные приложения или путеводители, ссылки на аналогичные каналы или тематические страницы на других ресурсах. Чтобы пользователи не сомневались в полезности предлагаемых ссылок и скачивали продукты, на страницах публикуются фейковые отзывы.

Под угрозой оказались все компьютеры, которые используют в качестве операционной системы Windows. Продукты Microsoft для персональных компьютеров в последние годы остаются одной из наиболее частых мишеней атак хакеров. В феврале группировка CODEX сообщила о взломе пяти алгоритмов цифрового ограничения Windows 10 UWP - ранее эта универсальная платформа считалась "неприступной".

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