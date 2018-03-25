Погоду на территории Украины в ближайшие дни будет определять масштабный антициклон, который существенно повлияет на приход долгожданной весны.

Такие выводы можно сделать исходя из фотографии, опубликованной синоптиком Натальей Диденко в Facebook.

"Украина и сегодня, и завтра - в антициклоне. Итак, завтра можно гулять по городу или расхаживать по еще заснеженном огорода в старых спортивках и столетней куртке и анализировать первоочередные работы на тему "а там я свеклу посею". Потому осадков в воскресенье не предвидится", пишет синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

"Ночью подмерзнет и прилично, к -8-14 градусов, днем потеплеет до +2 + 6 градусов. Из-за перепадов температуры опасно может быть под ногами и колесами. В Киеве завтра без осадков. Ночью в -10-12, днем 2 + 4 градуса. Вечером, ночью - гололед! Ближайшие осадки - 27 марта", предупреждает Диденко.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ближайшие сутки пройдут без осадков, но пока еще прохладно для весны, а также о том, что синоптик показала антициклон, который развернется над Украиной в конце марта.