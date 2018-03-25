Киберспорт, репродуктивное здоровье, косметика и защита от пуль названы наиболее перспективными секторами для бизнеса в США.

Соответствующее исследование провели специалисты американского издания Inc. на основании быстрорастущих секторов экономики США. Также учитывались мнению бизнесменов и аналитиков.

На первое место в списке самого перспективного бизнеса-2018 попало вино в банках. Новый формат упаковки привлекает новых покупателей. Данный продукт привлекает внимание тех, кто хочет взять напиток с собой. Такой стартап привлечет внимание покупателей, но владельцам бизнеса придется конкурировать с производителями вина в стеклянных бутылках.

Обороты в США также набирает производство пуленепробиваемых рюкзаков и организация транспорта для эвакуации. Особое внимание к такой продукции появилось после массовых расстрелов в школах США.

Бизнес в сфере парфюмерии также принесет в этом году большие доходы. Прибыль будут приносить технологии и направления, которые позволят кастомизировать предлагаемые продукты. Другими словами, создавать косметику под конкретные нужды покупателей.

Киберспорт также будет выгодным направлением. Распространение PvP-игр (игрок против игрока) стимулирует процесс развития игрового бизнеса. Ведущие спортивные лиги присматриваются к интеграции киберспортивных соревнований. В этой сфере уже начал работать известный ресурс Amazon, заплатив $970 млн за стриминговый сервис Twitch.

Прибыль принесет и такое направление, как производство товаров в области репродуктивного женского здоровья. Данная ниша окажется прибыльной, так как все больше женщин откладывают рождение ребенка, а затем прибегают к проверке фертильности, отслеживанию менструальных циклов и покупке органических товаров у стартаперов.

Выращивание и производство продуктов питания с альтернативными белками в своем составе также является перспективным. Причиной популяризации ниши является появление заменителей природных белков. Новые диеты лишь поощряют их употребление, а наука позволяет отказаться от мяса или использовать замену молоку, не делая вкусовых компромиссов.

Как сообщала "Страна", Трамп ввел пошлины против Китая на $60 миллиардов. Дональд Трамп также обвинил КНР в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний.

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