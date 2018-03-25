В одной из камер Николаевского СИЗО ночью произошел пожар
Пожар вспыхнул в одной из камер Николаевского следственного изолятора вечером 24 марта.
Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
"Пожар произошел в одной из камер СИЗО на втором этаже. Предварительно, причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Было сильное задымление", - уточнили в ГСЧС.
"В 23:57 пожар был ликвидирован на приблизительной площади 4 кв.м. Работали два отделения ГПСЧ ГУ ГСЧС Николаевской области, а также дежурная смена оперативно-координационного центра", - говорится в сообщении.
Отмечено, что сообщение о пожаре поступило после 23:00. В результате пожара пострадавших нет.
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