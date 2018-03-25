Деятельность националистов из С14, партий "Свобода" и "Правый сектор", а также "национальных дружин" партии "Национальный корпус" угрожает свободе слова и выражения мнений в Украине, заявила в интервью ZN.UA глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос, отмечаются ли тенденции давления на общественные организации и отдельных активистов.

"На 2019 год запланированы парламентские и президентские выборы. В связи с этим мы шире смотрим на целый блок вопросов, связанных с демократическим пространством. Нас интересуют вопросы свободы слова и выражения мнений, свободы мирных собраний и ассоциаций. Мониторинг реализации этих прав мы осуществляем не только в столице, но и в других регионах Украины. Обеспокоенность у нас вызывает деятельность отдельных групп, таких как "Правый сектор", "Свобода", С14, "национальные дружины", – отметила Фрейзер.

По ее мнению, в этом плане важна роль правоохранительных органов, которые "должны обеспечить защиту участников мирных собраний, а в случае инцидентов (например, нападений на участников) провести эффективное расследование с целью привлечения виновных к ответственности".

"Очень важно обеспечить возможность здорового развития гражданского общества", – заявила глава мониторинговой миссии.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН не увидели прогресса в расследовании расстрелов на Майдане и трагедии 2 мая в Одессе.

Всего за 2017 год, по информации Национального союза журналистов Украины, в стране произошло 90 нападений на сотрудников средств массовой информации.