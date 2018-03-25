Сепаратисты не перевели работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе на летнее время.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"На линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от путешествующих, что наемники "псевдореспублик" графики своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже", - говорится в опубликованном сообщении.

Госпогранслужба обращает внимание граждан на необходимость учесть эту информацию для планирования поездок, поскольку трудности могут возникнуть не только вечером перед закрытием КПВВ, но особенно с началом новой рабочей недели.

Госпогранслужба обещает отслеживать и обязательно извещать общественность о сложившейся ситуации на своих информационных ресурсах.

Украина в ночь на воскресенье, 25 марта, перешла на летнее время, переведя стрелки часов на час вперед. Вместе с Украиной перешло на летнее время большинство стран Европы.

В России сезонный перевод часов отменили в 2011 году. Таким образом с сегодняшнего дня Украина и центральная часть России живет по одному времени. Непризнанные "республики" Донбасса с 2014 года живут по московскому времени. Следовательно - стрелки часов не переводили.

Как сообщала "Страна", арест Рубана может изменить расклады на Донбассе и обострить отношения СБУ с армейской разведкой.

Отметим, что штаб АТО назначил служебную проверку из-за информирования об обстрелах.