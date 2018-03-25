Стоимость акций Facebook на фондовом рынке США за неделю упала с $177,1 в понедельник до $159,39 в пятницу. Это произошло на фоне скандала с незаконным использованием личных данных пользователей соцсети британской аналитической фирмой Cambridge Analytica.

Общие потери социальной сети на акции составили почти 18 долларов, что привело к снижению капитализации на сумму приблизительно на сумму более 50 миллиардов по данным Reuters и на сумму около 58 миллиардов по подсчетам независимых аналитиков.

Об этом стало известно в ночь на 24 марта после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка, передает DW.

Ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер считает, что инвесторы опасаются усиления внимания надзорных органов к Facebook и оттока пользователей соцсети.

При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в $104 млрд.

Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции с начальных $38 долларов выросла до $190 в феврале 2018 года. По мнению Уизера, в ближайшие месяцы цена акции может упасть до $152. Такой прогноз аналитик подготовил еще до скандала с утечкой данных.

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Отметим, что SpaceX удалила страницу в Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей.