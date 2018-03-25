В Калифорнии (США) сторонник "плоской Земли" Майк Хьюз совершил полет на самодельной ракете с паровой тягой. Он взлетел на высоту примерно 1875 футов (приблизительно 570 метров), после чего - приземлился с парашютом в пустыне Мохаве.

Об этом передает CNBC со ссылкой на Associated Press.

В ходе крайне опасного полета Хьюз практически не пострадал. После полета он заявил, что если не считать боли в спине, то - чувствует себя прекрасно.

"Я устал от разговоров о том, что мне не хватило смелости, и что я не построил ракету. Я устал от подобного. Я взял себя в руки и сделал это", - заявил Хьюз.

Он работает водителем лимузина. Для осуществления запуска 61-летний энтузиаст превратил мобильный дом-трейлер в рампу, позволяющую выполнить пуск под вертикальным углом.

Данное приспособление позволило ему обойтись без разрешения на запуск ракеты с общественной земли, о котором он ранее просил у властей. На протяжении нескольких месяцев Хьюз работал над своей ракетой в собственном гараже.

Майк Хьюз верит, что Земля на самом деле – не круглая, а плоская. Свою точку зрения он активно отстаивает в социальных сетях. В дальнейшем он хочет построить мощную ракету, которая позволит ему своими глазами проверить свою теорию.

Хьюз планировал осуществить полет еще в ноябре 2017 года, однако тогда не получил разрешения. По его словам, Бюро по управлению государственными и общественными землями США не дало разрешение на старт ракеты с общественной территории, хотя год назад он получил от них устное разрешение.

Как сообщала "Страна", американский рэпер объявил сбор денег, чтобы доказать, что Земля плоская. B.o.B неоднократно поднимал вопрос о форме планеты в Twitter.

Напомним, что в США впервые собрались вместе люди, которые настаивают, что Солнце вращается вокруг Земли.