Во Львове произошла семейная ссора с поножовщиной и убийством между 64-летними мужем и женой.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, муж и жена нанесли друг другу множественные ножевые ранения. К моменту приезда полиции женщина скончалась от полученных ран.

Мужчину с ранениями в область сердца, легких и тонкой кишки госпитализировали. Полиция выясняет причины ссоры.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщала "Страна", в Винницкой области сын обнаружил в доме трупы пожилых родителей. Супруги совместно проживало последних 20 лет. Между ними часто возникали конфликты. Во время очередной ссоры мужчина нанес жене несколько ударов ножом.

Отметим, что под Одессой военный зарезал местного жителя во время ссоры в баре.