Заработная плата главы Администрации Президента Игоря Райнина за февраль составила 53 100 гривен. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Украинских Новостей".



Его первому заместителю Виталию Ковальчуку было начислено 43 380 гривен зарплаты за февраль.

При этом у двух из пяти заместителей главы Администрации президента зарплата за февраль была выше, чем у Ковальчука: 45 383 гривны у Валерия Кондратюка и 44 954 гривны у Константина Елисеева.

Зарплата Ростислава Павленко за февраль составила 41 730 гривен, Дмитрия Шимкива - 38 190 гривен, Алексея Филатова - 34 530 гривен.

Фото: ukranews.com

В то же время зарплата Алексея Филатова, после уплаты обязательных налогов и сборов перечисляется на благотворительные целы в соответствии с его заявлением.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко получил 28 тысяч гривен зарплаты в феврале.

Ранее мы писали, что президент Украины Петр Порошенко получил миллион гривен в качестве процентов от вклада в своем банке.