Украина не высылает российских дипломатов, поскольку высылка украинских консулов ​​оставит украинских политзаключенных в РФ без поддержки. Об этом написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

"Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - отметила Геращенко.

Первый вице-спикер парламента таким образом прокомментировала упреки о том, что страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов, а Украина - нет. Она напомнила, что в Украине давно нет посла РФ, как и в России нет посла Украины.

"Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?", - добавила она.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщала "Страна", отравление Скрипаля. Трамп может объявить о высылке из США дипломатов России.

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