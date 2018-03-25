Сегодня, 25 марта, в российском Кемерово вспыхнул торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня". Погибло как минимум четыре ребенка, которые находились в детской комнате. Многие посетители центра в отчаянии выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.

Как передает в своем Twitter питерский "5 канал", по последним данным, в результате пожара пострадали по меньшей мере 15 человек. Площадь пожара в торговом центре "Зимняя вишня" составляет уже 1 500 квадратных метров. Над городом поднимаются гигантские клубы черного дыма.

Один из кемеровчан снял видео пожара и выложил его в сеть.

Видео: Анатолий Кочнев

Появилась и куда более страшная новость. Родители не могут найти целый класс школьников, которые отправились развлекаться в "Зимнюю вишню".

Фото: twitter.com/5tv

Ранее "Страна" сообщала, что На съемках фильма с участием Брюса Уиллиса сгорел пожарный.