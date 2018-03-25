В США продолжают внимательно изучать настроения украинцев, выделяя серьезные деньги на социологические исследования.

На днях Международный республиканский институт (IRI), возглавляемый сенатором Джоном Маккейном, провел всеукраинский опрос, который коснулся всех областных центров страны. Разумеется, исключая Симферополь, Донецк и Луганск - на Донбассе их заменили Мариуполь и Северодонецк.

Исследование прошло с размахом, недоступным местным социологическим службам: в нем приняли участие 19 тысяч респондентов. Американцы выясняли, как украинцы относятся к ЕС и НАТО, выросла ли коррупция и вообще - нужна ли Украине демократия.

"Страна" приводит самые знаковые результаты исследования IRI, которые касаются ситуации в Украине.

Поворот не туда

Исследование начинается с общих вопросов и постепенно движется к частностям. Первый вопрос прозвучал так: "Куда, по-вашему, движется ситуация в Украине - в правильном или неправильном направлении?".

Здесь украинцы проявили единодушие: каждый областной центр дал больше половины негативно настроенных респондентов. Количество ответивших "в неправильном" колеблется от 57 до 80 процентов.

Самые оптимистичные города - это Львов, Винница и Кропивницкий, где видят перспективу 24% опрошенных. Меньше всего оптимистов - в Херсоне, Северодонецке и Мариуполе (по 10%), Одессе (9%) и Николаеве (8%).

В Киеве число оптимистов - 18%, а пессимистов - 67%. За редким исключением количество оптимистов падает с запада на восток.

На вопрос, как изменилась экономическая ситуация в стране за последний год, большинство опрошенных заявили об ухудшении (от 50 до 80%). Второе место заняла точка зрения, что все осталось, как было (от 30 до 60%).

Версия же, что наступило "покращення", вызвала поддержку у 1-14% респондентов в зависимости от города.

Больше всего пессимистов оказалось в Сумах (79%), Харькове (76%) и Николаеве (69%). Оптимисты же компактно проживают на "родине вождей", то есть в Виннице (14%), Тернополе (12%) и Луцке (10%). Напомним, речь идет об оценке экономики всей Украины, а не только города или региона.

Почему восток беднеет быстрее

Состояние экономики всей страны люди оценивают, как правило, через посредников - например, из СМИ. Поэтому куда более репрезентативными выглядят их ответы по собственному экономическому состоянию - насколько упали или выросли доходы в семьях украинцев за последний год.

Впрочем, и здесь картина зеркальная - доля ответов "состояние ухудшилось" оказалась самой большой. Хуже всего дела обстоят в Запорожье (74% заявили об ухудшении), Николаеве (79%) и Сумах (81%).

Больше всего тех, кто за последний год поправил свое финансовое положение, оказалось на западе Украины и немного в центре. В Тернополе это 14%, в Ужгороде и Житомире 13%, по 12% в Виннице, Ивано-Франковске и Львове.

В исследовании не объясняется, с чем это связано. Впрочем, известно, что восток и юг Украины переживают уже вторую по счету деиндустриализацию - из-за обрыва связей с Россией. Поэтому доходы населения там сокращаются быстрее. Тем более, что в отличие от Западной Украине доля теневых (то есть официально неучтенных) доходов (приграничная торговля, нелегальная добыча янтаря, переводы от родственников из-за границы и прочее) на юго-востоке не столь велика. За исключением, пожалуй, Одесской области.

Как уже рассказывала "Страна", переводы "заробитчан" из-за границы начали играть доминирующую роль в поступлении валюты. Этим может объясняться большее количество "довольных" некоторых областях.

Особняком стоит Винница, которая почти на всех графиках от IRI излучает больше оптимизма, чем остальные. Вероятно, это связано с нахождением у власти "винницкой команды" в лице президента и премьера (похожим образом развивался Донецк при власти регионалов и Днепропетровск при Кучме).

Не хотим демократию, а хотим в ЕС

Украинцам задали еще один интересный вопрос - что бы они выбрали, демократию или процветание?

Отметим, что выбор, предложенный социологами из США, выглядит довольно неоднозначно. Звучит так, будто дорога по пути демократии сулит украинцам исключительно бедность.

Возможно, институт Маккейна решил выяснить, готовы ли мы еще больше затянуть пояса на пути очередных реформ.

Судя по ответам украинцев - не готовы. В большинстве областных центров сторонники "процветания без демократии" перевешивают "демократов". Исключения составляют Львов и Ивано-Франковск.

Даже в "городе двух революций" - Киеве - число готовых "взять деньгами" выше на 16%, чем количество демократов-идеалистов.

С запада на восток также меняются предпочтения по Евросоюзу и НАТО.

Вступить в Таможенный союз с Россией (и не идти в Северо-атлантический альянс) больше всего хотят на юго-востоке страны - в Мариуполе, Северодонецке, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре и Николаеве.

Однако сторонников вступления в ЕС в Украине, судя по картинке, больше.

Кстати, эти данные забавно кореллируют с опросом о "демократии" и "процветании". Выходит, что сторонников демократического управления у нас меньше, чем желающих вступить в Евросоюз - который, как известно, построен по образцовой модели западной демократии.

А вот с НАТО все не так однозначно. Даже в Киеве его противников - 26%. А, начиная с Днепра (города) и спускаясь ниже по карте на юго-восток, число противников Альянса доходит до 48%.

Коррупция выросла после Майдана

Впрочем, когда речь заходит о деньгах, а не геополитических абстракциях, то разногласий у жителей разных регионов Украины практически не остается.

Так все в основном согласны, что в Украине усилилась коррупция со времен Евромайдана. Количество тех, кто считает, что со взятками с 2014 года стало только хуже, колеблется от 55% до 26%.

От 50% до 30% респондентов говорят, что коррупция осталась той же. Но даже этот результат можно считать приговором власти. Ведь евромайдан, который привел к управлению новых киевских лидеров, проходил под лозунгами искоренения коррупции.

Кроме того с 2014 года появились несколько новых антикоррупционных ведомств. Судя по реакции населения, эти структуры никак не поменяли ситуацию в лучшую сторону.

В целом количество людей, которые говорят, что взятки или увеличились, или остались такими же - абсолютное большинство в любом областном центре страны.

И опять же рекордсмен по оптимизму, как видим из графика - Винница.