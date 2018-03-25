Вчера, 24 марта, впервые в истории был совершен беспосадочный пассажирский перелет из Австралии в Великобританию. Об этом сообщает BBC.

Пассажирский лайнер Boeing 787-9 вылетел из австралийского города Перт и совершил посадку в лондонском аэропорту Хитроу утром в воскресенье, 25 марта.

Как отмечается, самолет преодолел почти 14 500 тысяч км.

Как ранее сообщала "Страна", аэропорт "Киев" переименовали в честь конструктора Сикорского. Такое решение было принято сегодня в Киевраде. Его поддержали 67 депутатов из 91. При обсуждении вопроса отмечалось, что инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта "Киев".

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