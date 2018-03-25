Заработная плата президента Украины Петра Порошенко за февраль 2018 года составила 28 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинских Новостей.

"Заработная плата Президента Украины Порошенко П. А. за февраль 2018 года начислена в размере 28 000 гривен", - сказано в нем.

С начисленной зарплаты выплачено 5 460 гривен обязательных налогов и сборов.

Фото: ukranews.com

При этом зарплата Президента перечислена на благотворительные цели в соответствии с заявлением Порошенко.

Как сообщала "Страна", стало известно, сколько министр Климкин официально заработал в прошлом году.

Ранее мы писали, что президент Украины Петр Порошенко получил миллион гривен в качестве процентов от вклада в своем банке.