Петр Порошенко получил 28 тысяч гривен зарплаты в феврале
Заработная плата президента Украины Петра Порошенко за февраль 2018 года составила 28 тысяч гривен.
Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинских Новостей.
"Заработная плата Президента Украины Порошенко П. А. за февраль 2018 года начислена в размере 28 000 гривен", - сказано в нем.
С начисленной зарплаты выплачено 5 460 гривен обязательных налогов и сборов.
Фото: ukranews.com
При этом зарплата Президента перечислена на благотворительные цели в соответствии с заявлением Порошенко.
Как сообщала "Страна", стало известно, сколько министр Климкин официально заработал в прошлом году.
Ранее мы писали, что президент Украины Петр Порошенко получил миллион гривен в качестве процентов от вклада в своем банке.
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