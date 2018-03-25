Сегодня, 25 марта, на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Великая Копаня Виноградовского района - поезд врезался во внедорожник.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что автомобиль Land Rover под управлением 26-летнего жителя Тячевского района допустил столкновение с товарным поездом. Машина двигалась из Хуста в направлении села Большая Копаня, а поезд следовал в пгт. Королево.

Land Rover зацепил поезд на железнодорожном переезде и авто отбросило, водитель получил травму плеча. Его доставили в больницу в Виноградове. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Фото: zk.npu.gov.ua

Полиция устанавливает при каких обстоятельствах и по каким причинам произошло столкновение. Предварительная правовая квалификация - ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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