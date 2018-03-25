Сегодня, 25 марта, в центре российского города Кемерово, вспыхнул торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня". В огне погибли, как минимум четверо детей, люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон четвертого этажа.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: twitter.com/5tv

"Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра", - рассказал источник в экстренных службах города. Около 14.00 по киевскому времени появилась информация, что погибло как минимум 8 детей и трое взрослых, но власти Кемерово пока не подтверждают ее.

Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.

На ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ивано-Франковске девушка выпрыгнула с балкона, спасаясь от пожара.

Также мы рассказывали, что в аэропорту Кемерово самолет приземлился в сугроб.