Вчера, 24 марта, в Херсонской области столкнулись два грузовика, в результате чего кабина одного из них сильно деформировалась и в ней зажало водителя. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области на своей странице в Facebook.

"24 марта в 22:08 спасатели по охране Алешковского района выехали на место дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 10 км трассы Херсон-Мелитополь. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, столкнулся со стоящим грузовым автомобилем с прицепом. В результате кабина автомобиля сместилась, и в ней зажало водителя", - сообщают спасатели.

Для того, чтобы разжать конструкции, спасателем пришлось использовать ручной и гидравлический инструмент. Когда 56-летнего мужчины достали, его доставили в больницу.

Фото: facebook.com/MNSKHERSON

Как сообщала "Страна", под Житомиром бензорезом доставали водителя после ДТП с экскаватором.

Ранее мы писали, что под Одессой столкнулись три грузовика. Погибшего водителя краном извлекали из кабины.