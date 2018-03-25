Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги.

За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи.

Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.

Топ-100 лучших аэропортов мира

Фото: worldairportawards.com

Напомним, Международный аэропорт Винница признан аэропортом года Ассоциацией "Аэропорты Украины".

Как сообщала "Страна", аэропорт "Киев" переименовали в честь конструктора Сикорского. Такое решение было принято сегодня в Киевраде. Его поддержали 67 депутатов из 91. При обсуждении вопроса отмечалось, что инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта "Киев".

Ранее мы писали, что опубликовано расписание полетов Ryanair из Украины.