Украинские аэропорты не попали в мировой рейтинг Топ-100. Полный список
Британская маркетинговая компания Skytrax составила рейтинг 100 лучших аэропортов мира, основанный на отзывах пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Первое место уже шестой год подряд занимает сингапурский международный аэропорт Чанги.
За ним в рейтинге идут: южнокорейский Инчхон, токийский Ханэда, а также аэропорты Гонконга и Дохи.
Ни один из украинских аэропортов в рейтинг не попал.
Топ-100 лучших аэропортов мира
Фото: worldairportawards.com
Напомним, Международный аэропорт Винница признан аэропортом года Ассоциацией "Аэропорты Украины".
Как сообщала "Страна", аэропорт "Киев" переименовали в честь конструктора Сикорского. Такое решение было принято сегодня в Киевраде. Его поддержали 67 депутатов из 91. При обсуждении вопроса отмечалось, что инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта "Киев".
Ранее мы писали, что опубликовано расписание полетов Ryanair из Украины.