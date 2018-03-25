В Киевской области банда рецидивистов устроила налет на магазин, а потом, уходя от полиции, захватила квартиру, в которой находились бабушка с маленькими детьми.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области на своей странице в Facebook.

"В с. Великополовецкое, что на Сквирщине, в одном из магазинов группа неизвестных мужчин напала на продавца. Избили, связали ему руки, ноги и похитили 14 тысяч гривен. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Во время проведения неотложных оперативных мероприятий полицейские установили машину преступников и начали их преследовать", - рассказали правоохранители.

По данным полиции, в Белой Церкви водитель-нарушитель, уходя от преследования, не справился с управлением и съехал в кювет. Злоумышленники бросились бежать.

Фото: facebook.com

"Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках их бабушку. Несмотря на все усилия нападавших, сотрудникам полиции удалось быстро вызволить 75-летнюю пенсионерку и задержать разбойников", - добавили правоохранители.

Впоследствии полицейским удалось задержать еще двух их подельников, а в авто с иностранными номерами были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

Как выяснилось, злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет, все являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Открыто уголовное производство по признакам разбоя, захвата заложников и нарушение неприкосновенности жилья. Рассматривается вопрос об объявлении мужчинам подозрения и избрания им меры пресечения, ведется следствие. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории области.

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