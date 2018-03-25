В Киеве полиция задержала мужчину по подозрению в семи квартирных кражах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Киева.



Воришку взяли на горячем в Подольском районе столицы.

"В дежурную часть Подольского райуправления полиции обратилась женщина и сообщила о том, что из ее квартиры пропали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала этот факт", - уточнили в полиции.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, злоумышленник с помощью инструментов вскрыл замки входных дверей и проник в квартиру. Там он забрал технику, золотые и серебряные украшения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Мы провели ряд мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса фигурант сознался в совершении семи аналогичных преступлений", - доложили в полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено сообщение о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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