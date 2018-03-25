Спасатели ГосЧС с наступлением оттепели помогают застрявшим автомобилям выбраться из грязевых ловушек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"Наконец зима отступила. Но на смену снегам пришла большая грязь. В которую и попадают автомобилисты. За минувшие сутки специалисты ГосЧС спасли из ловушек 6 авто. Дежурным караулом 14 Государственной пожарно-спасательной части отбуксирован грузовой автомобиль, который находился в пределах Доманевского района на 158 километре автодороги Р-75 Тимкове-Балта-Александровка", - говорится в сообщении.

Также в пгт. Очаков на ул. Первомайская спасатели 22 Государственной пожарно-спасательной части оказали помощь по извлечению грузового автомобиля, съехал на грунтовую дорогу и застрял.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

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