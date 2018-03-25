Накануне 19-й годовщины бомбардировок Югославии странами НАТО Институт по делам Европы провел исследования в Сербии и выяснил отношение граждан этой страны к вступлению в Североатлантический альянс. Подавляющее большинство граждан Сербии высказались против вступления страны в Альянс.

Об этом передает DW.

Согласно результатам опроса, 84% жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Североатлантического Альянса. Идею о членстве в НАТО поддерживают всего 10% опрошенных.

Респонденты также прокомментировали бомбардировки бывшей Югославии весной 1999 года. Их можно было избежать, полагают 66% опрошенных.

Напомним, что 24 марта 1999 года начались бомбардировки НАТО территории Югославии. Действия Альянса осуществлялись без санкции ООН. Формальным поводом для них стали боевые действия, которые развернули части югославской армии против албанских сепаратистов в Косово.

Бомбардировки продолжались вплоть до начала июня 1999 года. В итоге Югославия была вынуждена согласиться с переходом Косово под международный контроль, ключевую роль в котором играли силы НАТО. Итогом этого стало сначала фактическое, а потом и юридическое отделение Косово от Сербии.

В тоже время, Украина, как и многие другие страны, не признала независимость Косово.

Ранее "Страна" сообщала, что Сербия возмущена заявлением Албании о возможном союзе с Косово.

Также мы рассказывали, что Сербия отказывается вводить санкции против России.