Во Львове произошла страшная трагедия. 17-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11 этажа. Инцидент произошел в субботу, 24 марта, в 23:23.

Об этом соообщает пресс-служба горсовета Львова.

Издание уточняет, что трагедия произошла на улице Медовой Пещеры, 39а. Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Как сообщала "Страна", в Подмосковье 17-летняя школьница осталась жива после падения с 14-го этажа, но потом погибла от ножевых ранений.

Ранее мы писали, что во Львове женщина выпрыгнула из окна многоэтажки и разбилась о машину такси. Во Львове местная жительница выпрыгнула из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома и, упав на машину, скончалась на месте