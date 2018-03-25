Во Львове произошла страшная трагедия. 17-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11 этажа. Инцидент произошел в субботу, 24 марта, в 23:23. 

Об этом соообщает пресс-служба горсовета Львова. 

Издание уточняет, что трагедия произошла на улице Медовой Пещеры, 39а. Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Как сообщала "Страна", в Подмосковье 17-летняя школьница осталась жива после падения с 14-го этажа, но потом погибла от ножевых ранений.

Ранее мы писали, что во Львове женщина выпрыгнула из окна многоэтажки и разбилась о машину такси. Во Львове местная жительница выпрыгнула из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома и, упав на машину, скончалась на месте

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!