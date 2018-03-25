Американский турист повредил мозаику в итальянском городе Помпеи, чтобы сделать удачную фотографию. Об этом сообщает The Local.

Он был допрошен сотрудниками службы безопасности и полицией. Турист сказал, что случайно переместил плитки в мозаике и не хотел нанести ущерб.

Его отпустили после допроса, призвав посетителей аккуратно относиться к историческим руинам.

Специалисты-реставраторы вернут мозаике первоначальный вид.

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