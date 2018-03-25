В Ровно водитель на "евробляхах" врезался в хлебный магазин
Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло 25 марта в 07.00 на улице Белой, что в Ровно. Водитель протаранил хлебный магазин "Румянец".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель патрульной полиции Ровно Сергей Мерчук.
"Солнечное весеннее утро, как бы обидно не было, может испортить невежливый водитель с признаками дурмана в голове", - написал он.
Как сообщает местное издание "Ровно вечерний", 36-летний водитель "Аudi А4" протаранил магазин "Румянец". Было подозрение, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. Однако проходить осмотр он отказался.
Сразу после ДТП его забрала скорая помощь.
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