Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение правительства Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией, начатой в 2011 году, пойдет только на пользу Украине, сбалансирует ее экспортную политику и сделает страну сильнее.

Об этом сообщает официальный сайт Кабмина.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", - сказал глава правительства.

Он также заявил, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт.

"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", - добавил премьер.

Ранее "Страна" сообщала, что Гройсман заявил, что цену на газ в Украине может быть снизят с 2020 года.