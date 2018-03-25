Группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) попала под обстрел на Донбассе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерно - Прим.Ред.).

Об этом сообщает официальный сайт миссии ОБСЕ.

"Находясь в н. п. Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольное правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта.

В течение указанного периода патрульные СММ ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.

Как сообщала "Страна", представитель ОБСЕ приехал в Киев из-за проблем со свободой слова.

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