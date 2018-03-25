В рамках проекта реконструкции Эйфелевой башни, который длится с 2017 года, главную достопримечательность Парижа собираются перекрасить. Архитекторы пока еще раздумывают над тем, в какой цвет ее выкрасить, однако Министерство культуры Франции рассматривает вариант сделать ее красной.

Об этом сообщает Buro247.

Именно такой была башня в первоначальном виде, когда в 1889 году ее построил французский архитектор Гюстав Эйфель. В те времена он выбрал красный цвет, поскольку он был наиболее эффективным в чтобы маскировать ржавчину.

Предварительно специалисты изучают все цвета, в которые когда-либо была окрашена Эйфелева башня. Известно, что за 129 лет своего существования главная достопримечательность Парижа меняла цвет 18 раз. В разные годы она была желтой, горчичной, цвета охры. Специально для Эйфелевой башни придумали и запатентовали оттенок "коричневый-Эйфелева", который напоминает естественный цвет бронзы. Именно в такой цвет башню регулярно красили с 1968 года в среднем каждые семь лет.

Над покраской работает команда из 25 рабочих. Прежде чем приступить к покраске, они должны снять старые слои краски, что опасно для здоровья из-за наличия в них свинца. На покраску главного символа Франции уходит в общей сложности три года и около 60 тонн краски.

Напомним, что в 2019 Эйфелева башня будет отмечать свое 130-летие.

Как сообщала "Страна", в Париже погаснет Эйфелева башня в память о жертвах теракта в Кабуле.

Ранее мы писали, что в Париже из-за непогоды временно закрыли Эйфелеву башню.