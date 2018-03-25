В субботу, 24 марта, возле ТРЦ Dream Town 2 в Киеве произошла авария, в результате чего один из водителей вылетел с дороги. Об этом сообщает Информатор.

Два авто - Mazda и Mitsubishi Outlander- ехали по Оболонскому проспекту в сторону метро "Минская". По данным свидетелей, Mitsubishi Outlander подрезал легковушку и авто вылетело с дороги.

Фото: kiev.informator.ua

Mazda протаранила ограждение тротуара, после чего врезалась в припаркованную Toyota Rav 4. В авто было девушка с ребенком. Mitsubishi остановился лишь через несколько десятков метров. У него вывернулось колесо.

По данным свидетелей, пострадавших не было. На месте работали правоохранители, но они отказались комментировать ситуацию.

Как сообщала "Страна", в Харькове задержали пьяного водителя, протаранившего патрульное авто.

Ранее мы писали, что появилось видео ДТП на площади Победы в Киеве, где полицейский автомобиль врезался в Renault.