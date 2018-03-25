Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о "жестких мерах" в отношении социальной сети Facebook, которая оказалась замешана в скандале с личными данными пользователей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо", - отметила еврокоммисар.

Она потребовала от руководства Facebook официального заявления по ситуации.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, к примеру, в какой степени оказались затронуты европейские пользователи", - уточнила политик.

Юрова подчеркнула, что правительство США и ответственные ведомства заверили Евросоюз, что они "воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер". Одновременно с этим "европейский ответ" должны дать и соответствующие ведомства по защите данных в Европе.

"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия", - заявила еврокоммисар.

Напомним, в средине марта британскую компанию Cambridge Analytica обвинили в том, что она вмешивалась в выборы по всему миру, манипулируя избирателями с помощью IT-технологий и воруя в соцсетях, непосредственно в Facebook, их персональные данные.

После выхода серии расследований о деятельности Cambridge Analytica глава британской комиссии по вопросам информации решил обратиться в суд с просьбой выдать ордер на обыск офисов лондонской фирмы Cambridge Analytica. И такие обыски прошли.

В то же время управляющий британской комиссии по информации Элизабет Денам взялась изучать, использовала ли Cambridge Analytica личные данные пользователей Facebook для того, чтобы повлиять на исход выборов в США.

Федеральная комиссия США по торговле также начала расследование деятельности компании Facebook в связи с действиями Cambridge Analytica. В частности, комиссия расследует деятельность соцсети на соответствие указу 2011 года, согласно которому она должна уведомлять пользователей и получать от них разрешение при передаче их личных данных третьей стороне, если подобные действия идут вразрез с установленными самими пользователями настройками конфиденциальности.

Помимо этого, власти США, Евросоюз и британский парламент требуют от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к персональным данным пользователей. Акции компании падают, пользователи массово закрывают свои странички в Facebook.

Как сообщала "Страна", в Лондоне обыскали офис Cambridge Analytica после скандала с утечкой данных пользователей Facebook.

Ранее мы писали, что SpaceX удалила страницу в Facebook из-за скандала с утечкой данных пользователей.