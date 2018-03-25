Путин готов вернуть Донбасс под контроль временной международной администрации - Time
В начале апреля, в свет выйдет новый номер американского журнала Time, главной темой которого станет победа Владимира Путина на президентских выборах.
Журнал поместил на обложку фото Путина в царской короне на голове. Заголовок на обложке гласит - "Восхождение царя".
Фото: time.com
В материале, посвященном Владимиру Путину, говорится и о проблеме Донбасса. Так, в частности, Time утверждает, что за свой новый президентский срок, Путин готов согласиться на решение проблемы по Донбассу.
"Источники в МИД России сообщили, что Путин готов сделать Восточную Украину областью под контролем временной администрации, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово", - рассказали журналу источники в Кремле.
В то же время, как заверяют люди из ближнего круга Путина, он не готов идти на уступки по крымскому вопросу.
Тем более, что высокие цифры поддержки на выборах в Крыму, говорят о поддержке населения.
Ранее "Страна" сообщала, что племянник Путина назначен заместителем председателя правления "Газпрома".