В Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника, который находился в нетрезвом состоянии за рулем. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Возле ТРЦ Lavina автомобиль Mitsubishi Lancer проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего за ним началось преследование. Остановили его на улице Рубежовской.

"Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда задержали, он оказывал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо (нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Отмечается, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на месте (на приборе "Драгер") он отказался и поехал к врачу-наркологу.

Что интересно, на Мельника в 2014 году уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения.

Как видно на видео, задержанный подтверждает, что он Мельник Евгений Александрович, 1.07.1989 г.р. Однако он отрицает, что находился за рулем автомобиля.

Как сообщала "Страна", в Харькове задержали пьяного водителя, протаранившего патрульное авто.

Ранее мы писали, что появилось видео ДТП на площади Победы в Киеве, где полицейский автомобиль врезался в Renault.