В Киеве с 25 марта будет изменено расписание движения городских электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Как поясняют на предприятии, изменения в расписания движения городской электрички связаны с переходом страны на летнее время и переводом часов на 1 час вперед.

Фото: kpt.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Польше в ДТП с электричкой погибли четыре украинца. Трагедия произошла вечером 27 февраля на въезде в город Ополе. Водитель Volkswagen Passat по неизвестным причинам выехал на железнодорожные пути, где в авто влетела электричка.

Ранее мы писали, что на Троещине школьник попал под электричку, сейчас он в коме. Трагедия произошла когда 11-летний Данил возвращался из школы. По предварительной информации, мальчик оказался на путях, где и был травмирован.