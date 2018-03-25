Очередная лента студии Marvel "Черная пантера" побила новый рекорд, став самой кассовой супергеройской картиной в истории американского проката, заработав $624 миллиона менее чем за два месяца.

Об этом передает The Hollywood Reporter.

Фото: Marvel Studios

До сих пор первенство сохраняли за собой "Мстители", которым в 2012 году удалось собрать $623,4 млн. Эта картина, как и "Черная пантера", оказалась в списке шести американских фильмов, чьи сборы достигли $600 млн долларов или перевалили эту отметку.

В мировом прокате на сегодняшний день "Черная пантера" собрала около $1,2 млрд.

Ранее "Черная пантера" установила рекорд по скорости предварительных продаж билетов - однако к настоящему моменту уже успела уступить первенство другой картине от Marvel "Мстители: Война бесконечности".

Ранее "Страна" сообщала, что Marvel обнародовал первый трейлер фильма "Черная пантера".

Также мы рассказывали, что Netflix опубликовал трейлер фильма "Титан" про сверхчеловека и ядерную войну.