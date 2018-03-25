Геройский боевик "Черная пантера" продолжает бить все рекорды
Очередная лента студии Marvel "Черная пантера" побила новый рекорд, став самой кассовой супергеройской картиной в истории американского проката, заработав $624 миллиона менее чем за два месяца.
Об этом передает The Hollywood Reporter.
Фото: Marvel Studios
До сих пор первенство сохраняли за собой "Мстители", которым в 2012 году удалось собрать $623,4 млн. Эта картина, как и "Черная пантера", оказалась в списке шести американских фильмов, чьи сборы достигли $600 млн долларов или перевалили эту отметку.
В мировом прокате на сегодняшний день "Черная пантера" собрала около $1,2 млрд.
Ранее "Черная пантера" установила рекорд по скорости предварительных продаж билетов - однако к настоящему моменту уже успела уступить первенство другой картине от Marvel "Мстители: Война бесконечности".
Ранее "Страна" сообщала, что Marvel обнародовал первый трейлер фильма "Черная пантера".
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