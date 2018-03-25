У отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга, но она слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях перед отравлением.

Об этом сообщает The Telegraph со сылкой на собственный источник.

По данным источника, она проживает в Солсбери и также, как и Скрипаль, приехала в Великобританию из России. Отмечается, что женщина начала встречаться со Скрипалем из-за его "финансовой привлекательности".

"Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", - заявил источник.

По его словам, женщина слишком боится, чтобы рассказать полиции, что она может знать о последних днях перед отравлением.

Как сообщала "Страна", посольство России в Лондоне обвинило Британию в производстве химоружия.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за отравления Скрипаля Трамп может объявить о высылке из США дипломатов России.