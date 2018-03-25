На линии разграничения на Донбассе, на контрольно-пропускных пунктах пограничники зафиксировали четыре случая предложения взятки на сумму в размере 850 грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"У КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники задокументировали четыре случая предложение взяток на сумму 850 гривен для ускоренного оформления", - уточнили пограничники.

В погранслужбе отметили, что в отношении правонарушителей направлены уведомления в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"В целом, вчера, 24 марта через КПП проследовало 38,6 человек и более 5 тыс. транспортных средств", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что с первого дня весны украинским пограничникам изменят принципы начисления заработной платы.

Также мы рассказывали, что на блокпосту "Майорское" от взрыва гранаты погиб пограничник.