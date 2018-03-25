Эпатажный шоумен Антин Мухарский, который покинул Украину из-за скандала с уплатой алиментов, представил новую песню уже "из эмиграции". Свою новую работу он опубликовал на своем канале в YouTube.

Эротично-романтичный клип, как назвал его сам Мухарский, появился на канале проекта "Орест Лютый".

Композиция "Розовые усы", как объясняет на видео артист, представляет одноименное "шик-кабаре". В песне Мухарский вспоминает о Львове, даже рекламирует несколько известных местных заведений. Не обходится и без пикантных сравнений.

На видео, кроме самого Мухарского, появляется еще двое музыкантов и одна бэк-вокалистка.

Видео: youtube.com/OrestLutiy

Как сообщала "Страна", появилось первое видео Антина Мухарского с момента побега из Украины от алиментов.

Ранее мы писали, что Снежана Егорова намекнула, что Мухарский сошел с ума.