Вчера, 24 марта, по всей Америке прокатились грандиозные марши за ужесточение контроля над продажей оружия. В них приняли участие около 150 000 человек, в основном подростков и молодых людей.

Однако, молодежь поддержали и VIP-персоны, например экс-президент Обама и сэр Пол Маккартни, бывший участник The Beatles, об этом сообщает CNN.

Фото: CNN

Пол Маккартни вышел на акцию "Марш за наши жизни" (March for our lives) в Нью-Йорке в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленном убийцей Марком Чэпменом почти сорок лет назад.

"Мы должны остановить эту угрозу. Это то, что мы все вместе сможем сделать, поэтому я здесь, чтобы сделать это", - заявил Маккартни.

Ранее "Страна" сообщала, что в Вашингтоне у Белого дома мужчина открыл стрельбу.