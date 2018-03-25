Пол Маккартни в Нью-Йорке вышел на марш против оружия
Вчера, 24 марта, по всей Америке прокатились грандиозные марши за ужесточение контроля над продажей оружия. В них приняли участие около 150 000 человек, в основном подростков и молодых людей.
Однако, молодежь поддержали и VIP-персоны, например экс-президент Обама и сэр Пол Маккартни, бывший участник The Beatles, об этом сообщает CNN.
Фото: CNN
Пол Маккартни вышел на акцию "Марш за наши жизни" (March for our lives) в Нью-Йорке в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленном убийцей Марком Чэпменом почти сорок лет назад.
"Мы должны остановить эту угрозу. Это то, что мы все вместе сможем сделать, поэтому я здесь, чтобы сделать это", - заявил Маккартни.
Ранее "Страна" сообщала, что в Вашингтоне у Белого дома мужчина открыл стрельбу.
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