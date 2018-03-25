Согласно прогнозу синоптиков, 25 марта, на всей территории Украины ожидается солнечный день без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 25 марта в Киеве будет солнечно, температура воздуха от +3 до +5С° днем, и от -7 до -9 С° ночью. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

В центральных областях - солнце. Температура днем от 3 до 5 С° тепла, ночью - от -7 до -9 С° мороза.

На севере Украины синоптики также обещают солнечную погоду. Температура днем от +2 до +4 С° тепла, ночью - от -8 до -11 С°.

В воскресенье в городах восточной Украины будет светить весеннее солнышко. Температура днем от +1 до +3 С°, ночью - от -8 до -10 С°.

25 марта в южных областях синоптики обещают солнечную безоблачную погоду. Температура днем от +4 до +6 С°, ночью от -7 до -9 С°.

Сегодня и в западных областях будет солнечно. Днем здесь ожидается от +6 до +8 С°, и от -5 до -7 С° ночью.

Как сообщала "Страна", в Украине ближайшие сутки пройдут без осадков, но пока еще прохладно для весны.

Ранее мы писали, что когда в Украину придет тепло и что будет на выходных.





