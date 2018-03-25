Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на час вперед в 3:00 воскресенья, 25 марта.

Такая ежегодная процедура проводится, поскольку это позволяет сэкономить потребление электроэнергии. При этом, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.

Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется каждый год с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.

Ранее оговаривалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинские власти так и не рассмотрели этот вопрос, поэтому процесс перевода часов дважды в год остался традицией страны.

Переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. Например, США и Канада уже перешли на летнее время. Все страны мира, которые действуют по такой системе, переводят стрелки часов в разные дни. В Иордании часы переводят по схеме "последний четверг марта - последняя пятница сентября", а в Бразилии – "третье воскресенье февраля - третье воскресенье октября". Кроме того, отказались от перехода на "летнее" время многие аграрные страны, где рабочий день предусматривает наивысшую эффективность в светлое время суток.

В Европе не переходят на летнее время только Исландия, Белоруссия и Россия. На постсоветском пространстве переводят стрелки часов исключительно в Украине и Молдавии. Ранее в 2011 году в РФ было принято решение не переходить на зимнее время. А вот последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" предупредила пассажиров о переводе часов в воскресенье.

Ранее мы писали, что сегодня ночью украинцы должны перевести стрелки часов на летнее время.