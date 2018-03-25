Портфолио с более чем 350 неизданных фотографий с первых гастролей британской группы The Beatles были проданы с аукциона Omega за 253 тысяч фунтов стерлингов (около $357 тысяч). Об этом сообщает The Guardian.

Коллекция содержит 413 негативных снимков с первых гастролей коллектива в американских городах Вашингтон и Балтимор в 1964 году. Аукционный дом оценивал лот в $352-700 тысяч.

Из 413 негативов, 350 из которых - проявленные фото гастролей коллектива в США, в 1964 году - только 46 были представлены публике раньше, на аукционе в 2010 году. Коллекция принадлежала фотографу Майку Митчеллу, который сделал их в 18-летнем возрасте во время прибытия The Beatles в страну и на их концертах в Washington Coliseum и Baltimore Civic Center.

Фото: theguardian.com

Концерт в зале "Колизей" в Вашингтоне состоялся через два дня после знаменитого дебюта ливерпульской группы на Ed Sullivan Show. Как следует из описания лота на сайте аукционного дома, фотограф Митчелл имел исключительный доступ на все события, связанные с The Beatles, - это были не только концерты, на которых он мог снимать артистов со сцены, но и пресс-конференции. Митчелл не стал сразу проявлять эти снимки, долгое время негативы хранились в ящике в подвале дома фотографа.

Кроме того, на том же аукционе за 43,2 тысячи фунтов стерлингов был продан автомобиль Mercedes AMG, который Джордж Харрисон, соло-гитарист The Beatles, купил в 1984 году.

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