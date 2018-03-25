Ученые Британии выяснили, что самый активный вулкан Европы Этна, который взрывался и извергался год назад, травмировав десятки туристов и журналистов, изменяет свои координаты, перемещаясь на 14 миллиметров в год в сторону Средиземного моря.

Об этом сообщает ВВС.

Такое передвижение Этны может привести к разрушительным последствиям.

"Пока нет причин для тревоги, однако наблюдать необходимо, особенно, если мы хотим заметить ускорение движения", - рассказал один из авторов исследования Джон Мюррей.

По человеческим меркам движение на 1,4 метра за сто лет кажется незначительным.

Но геологические исследования указывают, что на склонах вулкана могут начаться оползни.

Подобные катаклизмы очень редки, в критическую стадию ситуация может перейти через 200 лет.

"Я думаю, что теперь нужно будет следить, не удвоится ли скорость движения за следующие 10 лет - это могло бы быть предупреждением. Если она сократится вдвое, я бы сказал, что беспокоиться не о чем", - говорит он.

Актуальная проблема заключается в том, что движение вулкана может затруднять наблюдения вулканологов по активности Этны.

Ученые понимают, что вулканическая активность Этны может усилиться из-за движения магмы, которая меняет форму горы. Чтобы получить точные данные о таких изменениях, ученым придется учитывать также и скольжения вулкана.

Как сообщала "Страна", ученые нашли место на Земле, где первобытные люди спаслись от извержения супервулкана.