Американский сериал "Симпсоны" посмеялся над президентом США Дональдом Трампом в серии "История о двух Трампах" 29 сезона.

Об этом сообщает The Independent.

По сюжету эпизода, Трампу снятся кошмары, у него большие проблемы с сотрудниками Белого дома и супругой Меланией. Он вынужден спать в своей комнате один на просторной кровати под огромной стопкой журналов и газет, которые то и дело подсчитывают рейтинг влияния президента.

В один из моментов серии он оказывается в одиночестве, и его окружают газеты с заголовками "Путин назначил себя секретарем безопасности США", "Кем Чен Ын примет участие в новом эпизоде телешоу Ученик (телешоу Трампа, в котором две команды выполняют бизнес-задания - Прим.Ред.)", "Трамп твитнул настоящий факт по ошибке".

После этого Трамп подходит к зеркалу и начинает общаться со своим отражением: "Я должен быть честен с собой. Хоть раз в моей жизни. Я не на 100% последователен".

После этого он раскаивается в своих поступках, в том числе махинациях с налогами и изменах своей жене. Потом он звонит Путину и говорит, что он "крошечный, лысый фашист".

Однако череда откровений Трампа ни к чему не приводит. После всех этих поступков он решается написать что-нибудь в Twitter и все, что ему приходит в голову: "Алек Болдуин носит парик. Грустно!".

Причем в мультике обыгрывается информация о том, что Трамп носит парик, однако президент отрицает все догадки прессы.

Как сообщала "Страна", в Англии копы поймали преступников при помощи уловки из "Симпсонов".

Ранее мультяшки Симпсоны предсказали сразу двух Нобелевских лауреатов-2016 еще шесть лет назад.